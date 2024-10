Fanpage.it - Ragazzo di 22 anni accoltellato durante una rapina nella notte a Milano: soccorso in codice rosso

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)in via Stamira D'Ancona aundi 22è statouna. Si trova ora in ospedale: non dovrebbe essere in pericolo di vita.