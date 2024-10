Ragazzina 14enne violentata mentre aspettava il bus: revocato il ?permesso di soggiorno ed espulso l'aggressore di 40 anni pachistano (Di lunedì 28 ottobre 2024) BOLZANO - Gli è stato revocato il permesso di soggiorno in Italia e sarà espulso, il 40enne pachistano che venerdì 25 ottobre aveva violentato una Ragazzina di 14 anni che stava Ilgazzettino.it - Ragazzina 14enne violentata mentre aspettava il bus: revocato il ?permesso di soggiorno ed espulso l'aggressore di 40 anni pachistano Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) BOLZANO - Gli è statoildiin Italia e sarà, il 40enneche venerdì 25 ottobre aveva violentato unadi 14che stava

Ragazzina 14enne violentata mentre aspettava il bus: revocato il ?permesso di soggiorno ed espulso l'aggressore di 40 anni pachistano

