Quando le mamme diventano icone di stile | il Rich Mom Style

Leggi tutto su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Life&People.it La mamma, in quanto a, è sempre il primo modello da seguire per ogni donna; soprattutto se ha buon gusto. Ed è proprio ad una donna sofisticata, benestante ed elegante che si ispira una delle tendenze più in voga negli ultimi tempi. Quello che oggi si definisceMom, infatti, non è altro che unoche strizza l’occhio ai look privilegiati da madri che conducono vite lussuose e rilassate. Un trend divenuto iconico che evoca l’immagine di una donna raffinata e amante della ricercatezza, nonché del dettaglio. Sebbene la definizione possa sembrare relativamente recente, l’ispirazione che sta alla base delMomha radici profonde nella moda classica, con riferimenti che spaziano dai look da jet set degli anni ’50 alle signore chic di Park Avenue degli anni ’90.