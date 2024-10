Infobetting.com - Pronostico e quote Alexei Popyrin – Matteo Berrettini, ATP Parigi-Bercy Masters 29-10-2024

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è venuto fuori quasi da nulla, nel senso che non stava giocando granché bene, per vincere a Montreal, però non è un giocatore che da sempre la stessa linea.è molto più costante e merita i netti favori delnonostante qualche passaggio così così nelle ultime settimane. La sconfitta contro InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici