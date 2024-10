Ilrestodelcarlino.it - Pranzo a scrocco, ma poi arriva la polizia: lei si spoglia e lui sfonda il finestrino della volante

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Porto San Giorgio (Fermo), 28 ottobre 2024 – Dopo aver pranzato hanno tentato di allontanarsi dal ristorante senza pagare e, non soddisfatti, quando è intervenuta la, lei si èta e lui hato ildell’autoquestura. È accaduto domenica pomeriggio sul lungomare Gramsci. Erano da poco passate le 13,30 quando un uomo e una donna, entrambi 40ennei di origini magrebine, dopo aver pranzato in un locale si sono allontanati senza pagare il conto ma, purtroppo per loro, sono stati notati dal proprietario che ha subito chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti gli agentisquadra volanti. La donna, alla vista dei poliziotti, ha iniziato arsi in mezzo alla strada, mentre l’uomo nel frattempo si è allontanato. Nel giro di pochi istanti, però, anche lui è stato rintracciato dagli agenti, che lo hanno caricato in macchina.