Firenzetoday.it - Ponte di Ognissanti, boom di prenotazioni di treni per Firenze

Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp diTodayIn vista dell'abbuffata di dolci e in attesa di mascherarsi ad Halloween, gli italiani hanno programmato dove passare le vacanze. E tantissimi hanno scelto di muoversi in treno, come emerge dai dati riportati da Trainline, app leader