Pizzaioli in aula

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ritorna l’appuntamento dedicato al mondo della pizza, in un evento strutturato per il settore e forgiato come un momento che ha in sé un’anima tecnica, ma anche esperienziale. Dal 2007, infatti, Petra Molino Quaglia, azienda veneta del mondo delle farine, ha cercato di realizzare un progetto in grado di creare connessioni tra i professionisti, spingendoli allo stesso tempo verso un percorso formativo atto a mescolare le carte e disegnare un profilo nuovo e contemporaneo della pizza in Italia. Quest’anno PizzaUp® si sposta a Venezia, nell’Hotel Monaco & Grand Canal, con una due giorni, dal 4 al 5 novembre, incentrata su una visione imprenditoriale della pizza e sul dialogo tra i diversi approcci al mercato.