Piacenzafermato il fidanzato di Aurora

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 19.45 I carabinieri di Piacenza, coordinati dalla Procura per i minorenni di Bologna, hanno fermato il 15ennedi, la 13enne morta il 25 ottobre, cadendo dal suo palazzo. Il provvedimento sarebbe stato eseguito nel pomeriggio. Il giovane era già indagato a piede libero per omicidio volontario. La famiglia ha presentato documenti e certificati medici. Non hanno mai creduto al suicidio e accusano: "Lui la picchiava".