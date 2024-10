Petrolio in calo del 5% con Israele che evita greggio dell'Iran (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Petrolio perde il 5% dopo che l'attacco di Israele all'Iran ha evitato i siti petroliferi. Il Brent cala sui 73 dollari al barile mentre il Wti scende sotto i 69 dollari. Quotidiano.net - Petrolio in calo del 5% con Israele che evita greggio dell'Iran Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilperde il 5% dopo che l'attacco diall'hato i siti petroliferi. Il Brent cala sui 73 dollari al barile mentre il Wti scende sotto i 69 dollari.

