Performance ambientali, Benevento perde una posizione ma resta la migliore in Campania

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 6 minutiNon poteva andare peggio”. Ecco, in sintesi, la fotografia dei capoluoghi di provincia dellasul fronte della qualità ambientale secondo la classifica stilata da Ecosistema Urbano 2024, il rapporto di Legambiente realizzato in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore – su 106 capoluoghi di provincia. Tutti i cinque capoluoghi campani retrocedono in classifica generale peggiorando rispetto lo scorso anno: Napoli al quart’ultimo posto in classifica, la peggiore tra le grandi città (era 98 posto lo scorso anno), Caserta è al 98 posto (era 88a lo scorso anno), Salerno retrocede di 11 posizioni classificandosi al 88 posto, Avellino nei bassifondi al 66 posto (60a lo scorso anno). Chiudeal 60 postondo unarispetto allo scorso anno.