Fanpage.it - Perché ci baciamo: uno studio suggerisce l’ipotesi dell’evoluzione dal grooming nei primati

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella maggior parte degli altri animali non esiste il bacio per come lo intendiamo noi, ma una nuova ipotesi chiamata "bacio finale del toelettatore" ne spiega l'origine neldei nostri antenati