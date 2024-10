Gravidanzaonline.it - Perché acquistare (o regalare) le babbucce per neonato

Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Anche se non sanno ancora camminare, è molto frequente vedere neonati con delle scarpine, spesso modelli per bambini dei brand più famosi, senza suola, o lavorate a mano, all’uncinetto o ai ferri. Talvolta queste scarpe sono chiamate, e sono fra gli oggetti più comuni che vengono regalati ai nuovi nati, o la “chicca” acquistata da molti genitori per i loro bambini.delledadelledapuò avere ragioni pratiche e affettive; in primo luogo, può offrire protezione e comfort. I piedi dei neonati sono molto delicati e le, realizzate in materiali morbidi, proteggono la pelle sensibile da eventuali graffi o irritazioni.