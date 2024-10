Gqitalia.it - Per Sinner adesso c'è l'ATP Parigi-Bercy, l'ultimo Masters di un anno pazzesco

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La stagione tennistica sembra non finire mai. Lo sa bene Jannikche, reduce della vittoria al Six Kings Slam, scenderà in campo oggi al primo turno dell'ATP2024,1000 dell', prima di trasferirsi a Torino per le Nitto ATP Finals e poi a Malaga per la finalissima di Coppa Davis. Dove vedere tutte le partite di10002024 in streaming Tutte le partite di Jannikall'ATP2024 sartrasmesse in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se non sei ancora abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Poi puoi decidere di vedere il match su smartphone, tablet o smart tv.