Parthenope di Paolo Sorrentino di cosa parla veramente?

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Dopo l'eclatante passaggio alla Croisette e l'uscita in sala (il 24 ottobre),è il film che si è finalmente imposto come il miglior esordio nelle sale di un film drammatico italiano nel post pandemia. Il nome diè sempre una garanzia, in qualunque luogo o contesto lo si senta pronunciare. Il cineasta campano ci ha infatti abituati a un tipo di cinema che fonda le sue radici in una passione e in uno sguardo assolutamente unici e distintivi del suo personale modo di approcciarsi alla vita e, ovviamente, alla Settima Arte. Le suggestioni contenute in ognuna delle sue opere, appaiono talmente tante ed eterogenee, da riuscire ad abbracciare pubblici diversissimi, e da meritarsi veri e propri saggi di studio.