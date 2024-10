Lidentita.it - Pallone d’Oro, il Real Madrid e Vinicius Junior disertano la cerimonia

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Grande assenza delalladi assegnazione del, in programma stasera al celebre Theatre du Chatelet di Parigi. La decisione di disertare laè stata presa dal club madrileno dopo aver appreso, secondo indiscrezioni riportate da testate come RMC Sport e Marca, che il vincitore del prestigioso premio non sarà, illaL'Identità.