Calcionews24.com - Pallone d’Oro, clamoroso colpo di scena: non vince Vinicius! Reazione furibonda del Real Madrid

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Junior non parte per la cerimonia a Parigi. L’attaccante nonrà l’ambito trofeo ilè furibondodi! Secondo quanto riportato da Marca, ilha cancellato il viaggio a Parigi (dove si terrà la cerimonia per il): segno che l’attaccanteJunior, pronosticato come