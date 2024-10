Inter-news.it - Pallone d’oro, Calhanoglu si posiziona al ventesimo posto!

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Arrivano le prime indicazioni da Parigi sulla classifica del: il nerazzurro Hakansi classifica al. BUONA POSIZIONE – Il primo, dei due calciatori dell’Inter in lizza per il, a essere a conoscenza della sua posizione finale è Hakan. Il turco è stato indicato come ilgiocatore dell’anno secondo il voto espresso dalla giuria chiamata a pronunciarsi sull’attribuzione del trofeo individuale più importante per un calciatore. La stagione del calciatore nerazzurro è stata eccellente sia sotto il profilo personale che su quello di squadra. Ora il riconoscimento di essere tra i primi 20 al mondo a impreziosire un’annata che è finora la più soddisfacente della sua carriera.