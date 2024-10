Lapresse.it - Pallone d’Oro 2024, Vinicius non va a Parigi. Ora Rodri favorito

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Non sarà, come da pronostico, a vincere ilquesta sera. Come riporta il quotidiano spagnolo ‘As’ il Real Madrid ha deciso di disertare la cerimonia diin polemica con la decisione di non premiare l’attaccante brasiliano, bensì il centrocampista del Manchester City. Nessun calciatore, daa Bellingham, partirà dunque per la Francia: la società iberica aveva disposto un volo charter che sarebbe decollato alle 14, ma tutto è stato bloccato pochi minuti prima della partenza appena si è diffusa la voce chenon sarebbe stato il vincitore.