Pallone d’Oro 2024, attesa per la cerimonia ma il Real Madrid sceglie di non partecipare

(Adnkronos) – Cresce l'attesa per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2024, l'evento che si terrà oggi a Parigi per celebrare i talenti del calcio e premiare i migliori atleti della stagione 2023-2024. Il Real Madrid diserterà la cerimonia e la decisione dei campioni d'Europa è un indizio importante che avvalora l'ipotesi del trionfo di

