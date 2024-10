Calcionews24.com - Pagelle Thuram: gli manca solo il gol, ma questa Inter non può fare a meno di lui

Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ledi Marcus, attaccante dell’, nel derby d’Italia: entra in due delle 4 reti dei nerazzurri, è il migliore dei suoi E chi lo sa che forse nella sua prestazione di ieri non ci fosse anche un pizzico di voglia di far discutere alla prossima riunione di famiglia: lo aveva anche detto, papà