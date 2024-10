Quotidiano.net - Ormai il furto dei dati vale come un’industria

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ottobre 2024 – La fase artigianale del dossieraggio èè superata, addirittura in curva con striscia continua e su una strada ripida e stretta. E i protagonisti del sorpasso epocale hanno pure parcheggiato in doppia fila. L’industrializzazione deldinei più corazzati armadi virtuali del Paese è la dimostrazione che – se esportassimo questo genere di attività – potremmo far impennare il Pilun quattordicenne il suo motorino smarmittato. In questa grottesca situazione è persino difficile trovare un incipit per descrivere il disgusto nel dover constataresia arrivato al capolinea il nostro Paese in questo ambito. Chi conosce il mondo delle investigazioni e dell’intelligence sa bene che le informazioni sono il foraggio di cui vanno ghiotti anche semplici malfattori e incalliti delinquenti professionisti.