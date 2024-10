Ilfogliettone.it - Nuovo fronte nel conflitto russo-ucraino: la Corea del nord schiera truppe per Mosca

(Di lunedì 28 ottobre 2024) In una dichiarazione streaming, il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha confermato il dispiegamento dine nella regione russa di Kursk, un'area chiave ditra le forze russe e quelle ucraine. Rutte ha definito questa presenza una “grave escalation” che intensifica l'invasione russa in Ucraina e rappresenta una minaccia per la sicurezza internazionale.Rutte ha annunciato che oggi stesso parlerà al telefono con il presidente sudno Yoon Suk Yeol e con il ministro della DifesaRustem Umerov per discutere delle conseguenze di questo coinvolgimento. Fonti di intelligence americane e ucraine hanno rivelato negli ultimi giorni che ladelha inviatoin supporto alla Russia, aggiungendo che l'esercitosembra sempre più dipendente da forze straniere per sostenere la propria guerra in Ucraina.