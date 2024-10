Vanityfair.it - Nuova Porsche Macan, la rivoluzione silenziosa della tigre

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Siamo stati in un’oasi del WWF, sull’Appennino tosco-emiliano, per testare il primo SUV completamente elettricocasa tedesca: agile e scattante, compagna ideale anche per lunghi viaggi. E a Milano, nel frattempo, nasce The Flat by, un hub creativo che unisce esperienza artistica e culinaria