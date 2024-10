.com - MUSEO ITINERA. Nasce a Napoli la città ideale costruita dai bambin*

Leggi tutta la notizia su .com

(Di lunedì 28 ottobre 2024)– Ladai bambin*. Inaugurazione asabato 2 e domenica 3 novembre in piazza Riario Sforza L’associazione MiQ – Movimentiamo il Quartiere, in collaborazione con il Collettivo Zero APS, annunciano l’apertura del, installazioni temporanee outdoor rivolte ai bambin* dai 4 ai 10 anni. Le installazioni-gioco modulari e L'articololadaiproviene da Espresso napoletano.