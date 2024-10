Muore per un adenocarcinoma polmonare da amianto, Dionisio aveva 64 anni: l'Inail deve risarcire la famiglia (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Tribunale di Teramo ha emesso una sentenza che riconosce un risarcimento di circa 150mila euro in favore dei familiari di Dionisio Merli, ex macchinista delle Ferrovie dello Stato, deceduto a 64 anni a causa di un adenocarcinoma polmonare attribuito all'esposizione all'amianto. L’importo Anconatoday.it - Muore per un adenocarcinoma polmonare da amianto, Dionisio aveva 64 anni: l'Inail deve risarcire la famiglia Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Tribunale di Teramo ha emesso una sentenza che riconosce un risarcimento di circa 150mila euro in favore dei familiari diMerli, ex macchinista delle Ferrovie dello Stato, deceduto a 64a causa di unattribuito all'esposizione all'. L’importo

Muore per un adenocarcinoma polmonare da amianto, Dionisio aveva 64 anni: l'Inail deve risarcire la famiglia

