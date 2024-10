Unlimitednews.it - Moderna, via libera Aifa al vaccino a mRNA contro il Virus sinciziale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) PALERMO (ITALPRESS) –Italy, filiale italiana di, ha annunciato oggi che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco () di classificazione ai fini della commercializzazione per-1345, unilrespiratorio(RSV), per la protezione degli adulti di età pari o superiore a 60 anni dalle malattie del tratto respiratorio inferiore causate dall’infezione da RSV. L’autorizzazionesegue l’Opinione Positiva del Comitato per i Medicinali per Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e l’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dalla Commissione Europea (EC) lo scorso 22 agosto, valida in tutti i 27 stati membri dell’UE, nonchè in Islanda, Liechtenstein e Norvegia.