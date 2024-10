Spazionapoli.it - Milan, Fonseca tuona: “Noi molto penalizzati dal rinvio. Scudetto? Il Napoli è…”, poi l’annuncio sulle assenze

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra. Le parole dell’allenatore rossonero. Manca sempre meno alla sfida train programma domani sera allo stadio San Siro. Le due compagini si daranno battaglia fino al fischio finale, ancor più vista l’importanza della posta in palio. Infatti, l’obiettivo dei padroni di casa sarà quello di frenare la corsa degli azzurri, i quali al momento occupano la prima posizione in classifica e continuano ad allungarerivali. Paulolo sa, motivo per il quale proverà a tirare fuori una prestazione importante dal suo. Quest’ultimo, è in grossa emergenza a causa dei calciatori squalificati e non solo, motivo per il quale il tecnico sarà costretto a reinventarsi l’undici titolare.