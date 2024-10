Milan, Fonseca: “Noi penalizzati dal rinvio di Bologna. Possiamo vincere lo scudetto” (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Luci a San Siro per la decima giornata di Serie A. Il Milan ospiterà il Napoli capolista domani, martedì 29 ottobre, alle ore 20.45. A presentare la partita ci ha pensato l'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa: "Loro sono una squadra fortissima con un allenatore fortissimo. Il Napoli è forte, L'articolo Milan, Fonseca: “Noi penalizzati dal rinvio di Bologna. Possiamo vincere lo scudetto” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – Luci a San Siro per la decima giornata di Serie A. Ilospiterà il Napoli capolista domani, martedì 29 ottobre, alle ore 20.45. A presentare la partita ci ha pensato l'allenatore del, Paulo, intervenuto in conferenza stampa: "Loro sono una squadra fortissima con un allenatore fortissimo. Il Napoli è forte, L'articolo: “Noidaldilo” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Milan, Fonseca: “Noi penalizzati dal rinvio di Bologna. Possiamo vincere lo scudetto”

