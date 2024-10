Today.it - Michelle Hunziker canta, il suo cane risponde. Il video è esilarante

Leggi tutta la notizia su Today.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)amare. L'ha dimostrato in più di un'occasione e anche nel suo one-woman show "Impossible", andato in onda su Canale 5 con due stagioni. Però è grazie al suo profilo Instagram che scopriamo come in famiglia, oltre alla figlia Aurora, qualcun altro apprezzi