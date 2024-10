Metaversiadi tra gamification e realtà virtuale | studenti in gioco per un nuovo modello formativo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)inper sperimentare un. Il 30 ottobre 2024 è la data che segna l’inizio della prima edizione delle, “ile sfidante format – si egge in una nota – che applica laad un contesto educativo eper fare dell’innovazione il suo plus”. L’iniziativa ideata e organizzata da Itaca, start-up del network Fmts Group leader nello sviluppo di sfidanti contenuti didattici in Vr/Ar e Mixed Reality, ha avuto il patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Comune di Pontecagnano, dell’Università degli Studi del Sannio, dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, di Anquap (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) e di Edtech. I giochi si svolgeranno presso la sede di FMTS Group (Pontecagnano Faiano, via Leonardo da Vinci).