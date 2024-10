Anteprima24.it - Mensa, lavori finiti: si parte con i prezzi tra i più bassi in Campania

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale di Volturara Irpina comunica che il 24 ottobre sono stati completati idi adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso che ospita la scuola dell’infanzia e Primaria “Alessandro Di Meo” e lunedì 28 ottobre prenderà il via il servizioper gli alunni che frequentano l’Istituto di viale Rimembranza. Il prezzo del buono pasto è stato mantenuto invariato a 2,50 euro, confermandosi tra i piùdella provincia di Avellino e dell’intera regione. Una scelta, questa, che per gli amministratori del comune irpino rappresenta un impegno concreto per sostenere le famiglie e garantire un servizio essenziale a costi contenuti, in linea con la politica sociale da sempre adottata.