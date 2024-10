Lapresse.it - Medioriente: Israele valuta proposta Egitto. Fonte, Netanyahu entusiasta

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Gerusalemme, 28 ott. (LaPresse/AP) –sta discutendo delladi cessate il fuoco presentata dall’, che prevede il rilascio di 4 ostaggi in cambio di una sospensione di 2 giorni dei combattimenti a Gaza. Lo ha dichiarato un funzionario israeliano, precisando che le discussioni sono sia interne che con funzionari egiziani. “Stiamo esaminando ogni possibile opzione per portare avanti un accordo”, ha detto la. Secondo un altro funzionario, il premier israeliano Benjaminha espresso entusiasmo per questo eventuale accordo durante una riunione di oggi con il Likud. Il funzionario, che ha partecipato all’incontro, ha affermato cheha detto ai parlamentari che avrebbe accettato immediatamente laegiziana. Ha citatocome se avesse detto: “Sono pronto, anche adesso”.