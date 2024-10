Mattarella, rimuovere divari territoriali nella Sanità (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. E' nostra responsabilità far sì che questi divari non si propongano nella lotta ai tumori. L'universalità delle cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica, come ci prescrive la Costituzione". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di celebrazione dei "Giorni della ricerca". Quotidiano.net - Mattarella, rimuovere divari territoriali nella Sanità Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 28 ottobre 2024) "Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessarioe superare condizioni dio territoriale. E' nostra responsabilità far sì che questinon si proponganolotta ai tumori. L'universalità delle cure e la parità dei diritti sono principi irrinunciabili della Repubblica, come ci prescrive la Costituzione". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio, alla cerimonia di celebrazione dei "Giorni della ricerca".

Mattarella, rimuovere divari territoriali nella Sanità

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. E' nostra responsabilità far sì che questi divari non si propongano nella lotta ai tumori. ... (Quotidiano.net)

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. È nostra responsabilità far sì che questi divari non si propongano ... (Liberoquotidiano.it)

I 'Giorni della Ricerca' sono uno 'straordinario motore di iniziativa, di conoscenza, di impegno sociale, finalizzato a far progredire il Paese nella cura dei tumori, e dunque nella qualita' della ... (ansa.it)

"Per consentire che l'efficacia dei risultati della ricerca non incontri ostacoli è necessario rimuovere e superare condizioni di divario territoriale. E' nostra responsabilità far sì che questi divar ... (ansa.it)

Il messaggio del capo dello Stato al Forum 'Welfare, Italia' 2024: “Welfare pilastro del nostro modello sociale” ... (msn.com)