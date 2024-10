Matilde Lorenzi, incidente in Val Senales per la promessa azzurra dello sci: è gravissima (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gravissimo incidente questa mattina sulle nevi della Val Senales in Alto Adige nel quale è rimasta coinvolta Matilde Lorenzi , ventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile. L’azzurrina è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento sulla pista "Gravand G1" che il team stava effettuando sulle nevi della stazione Feedpress.me - Matilde Lorenzi, incidente in Val Senales per la promessa azzurra dello sci: è gravissima Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 28 ottobre 2024) Gravissimoquesta mattina sulle nevi della Valin Alto Adige nel quale è rimasta coinvolta, ventenne torinese di Villarbasse, tesserata per il Centro Sportivo Esercito e componente della squadra junior femminile. L’azzurrina è rimasta vittima di una caduta nel corso di un allenamento sulla pista "Gravand G1" che il team stava effettuando sulle nevi della stazione

