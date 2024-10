Maltempo, oggi è ancora allerta arancione in 3 regioni italiane (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – E' ancora allerta meteo oggi 28 ottobre in alcune regioni italiane. Un'allerta moderata arancione è stata diramata dal Dipartimento di Protezione civile su parte della Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna per criticità idraulica. A essere interessate le zone della bassa pianura occidentale in Lombardia, e della costa ferrarese e pianura piacentino-parmense in Emilia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 28 ottobre 2024) (Adnkronos) – E'meteo28 ottobre in alcune. Un'moderataè stata diramata dal Dipartimento di Protezione civile su parte della Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna per criticità idraulica. A essere interessate le zone della bassa pianura occidentale in Lombardia, e della costa ferrarese e pianura piacentino-parmense in Emilia

Maltempo, oggi è ancora allerta arancione in 3 regioni italiane

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

(Adnkronos) – E' ancora allerta meteo oggi 28 ottobre in alcune regioni italiane. Un'allerta moderata arancione è stata diramata dal Dipartimento di Protezione civile su parte della Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna per criticità idraulica. A ... (Lidentita.it)

La parola ancora non si usava e loro già ne erano il perfetto emblema. Come definire se non “artivisti” Niki de Saint Phalle e Jean Tinguely, compagni di vita, di creatività e di militanza? Vedere per credere: 110 opere di lei – l’arco temporale va ... (Iodonna.it)

(Adnkronos) - E' ancora allerta meteo oggi 28 ottobre in alcune regioni italiane. Un'allerta moderata arancione è stata diramata dal Dipartimento di Protezione civile su parte della Lombardia, Emilia ... (msn.com)

L'allerta in gran parte della regione scende da arancione a gialla. Ma in serata ancora maltempo. E purtroppo anche una vittima sulle strade: fatale per un motociclista, a Pinerolo, la perdita di ... (rainews.it)

"Oltre alle scuole, a Bologna resta in vigore anche il divieto di permanere nei parchi, nei giardini e nei centri sportivi cittadini fino al superamento delle situazioni di criticità". Lo rende noto l ... (msn.com)