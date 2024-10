Sbircialanotizia.it - Luciano Darderi ko al debutto a Parigi Bercy: Griekspoor domina con servizio impeccabile in 57 minuti

Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), prima volta al Masters 1000 die niente, non è andata come sperava. Solo 57in campo e l’italoargentino ha dovuto cedere all’olandese Tallon, un netto 6-3, 6-4. Partita dura, l’olandese solido come una roccia, numero 39 del mondo, mentreha faticato a stare dietro, ancora a caccia