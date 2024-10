Ecodibergamo.it - Lookman, storica presenza al Pallone d’Oro: la prima volta di un atalantino

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’EVENTO. Nella serata di lunedì 28 ottobre il clou è il premio al giocatore con Vinicius in pole. Non era successo nemmeno a Ilicic, anche perché nel 2020 non fu assegnato.