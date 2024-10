Oasport.it - LIVE Sonego-Jarry, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Fognini-Bublik

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:55 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di. Terminato da pochi istanti il primo parziale tra Fabioed Alexander, con il kazako impostosi per 7-5. Alla conclusione di questo incontro toccherà al torinese. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di primo turno dell’ATP Masters 1000 ditra Lorenzoed il cileno Nicolas. Quarto confronto diretto tra i due, con il piemontese che guida per 2-1i successi colti sulla terra rossa di Buenos Aires nel 2019 e nel Round Robin di Coppa Davis del 2023. Il vincente della sfida troverà al secondo turno lo spagnolo Carlos Alcaraz., ventinovenne torinese, è entrato con merito nel tabellone principale a margine delle brillanti vittorie offerte in qualificazione.