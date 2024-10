LIVE – Sonego-Jarry 6-74 1-3 Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Sonego-Jarry 6-7(4) 1-3, Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 28 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE del match tra Lorenzo Sonego e Nicolas Jarry, primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Sarà il tennista piemontese a chiudere il lunedì di Bercy per quanto riguarda i tennisti italiani, dopo Darderi e Fognini. Dopo aver superato le qualificazioni, Lorenzo sfida il big server Jarry, un giocatore capace quest’anno di raggiungere la finale agli Internazionali d’Italia, ma anche di vincere solamente due partite da quel torneo in poi. Il nostro portacolori arriva in fiducia dopo aver vinto già due match a Bercy ed è anche avanti 3-0 negli scontri diretti contro il tennista cileno. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori si affronteranno nella giornata di lunedì 28 ottobre come 5°match dalle 11:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Latestualedel match tra Lorenzoe Nicolas, primo turno deldi. Sarà il tennista piemontese a chiudere il lunedì diper quanto riguarda i tennisti italiani, dopo Darderi e Fognini. Dopo aver superato le qualificazioni, Lorenzo sfida il big server, un giocatore capace quest’anno di raggiungere la finale agli Internazionali d’Italia, ma anche di vincere solamente due partite da quel torneo in poi. Il nostro portacolori arriva in fiducia dopo aver vinto già due match aed è anche avanti 3-0 negli scontri diretti contro il tennista cileno. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori si affronteranno nella giornata di lunedì 28 ottobre come 5°match dalle 11:00.

LIVE – Sonego-Jarry 6-7(4) 1-3, Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: RISULTATO in DIRETTA

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Live video from KOLD News 13 is available on your computer, tablet and smartphone during all local newscasts. When KOLD News 13 is not airing a live newscast, you will see a stream of Local News Live. (kold.com)

Gemini Live, la piattaforma di assistenza IA di Google, ora supporta l'italiano e prevede di espandersi a oltre 40 lingue nelle prossime settimane. Questo avanzamento consente a un numero sempre ... (informazione.it)

Sit back and catch the very best live events from around the world on Red Bull TV: from the Red Bull Cliff Diving to Red Bull Batalla, you can watch it all right here. (redbull.com)

Skip More from 5 Live... The 5 Live at 30 Yearbook How 5 Live reported on some of the biggest news and sport stories of the past 30 years. Eleanor Oldroyd: 30 years of "my radio family" Eleanor ... (bbc.co.uk)

la "mitomane" che nel 2015 si inventò di essere stata presente all'interno del Bataclan e di essere una delle vittime dei terroristi del 13 novembre. Con la regia di Just Philippot, Christelle ... (ansa.it)