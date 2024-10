Oasport.it - LIVE Sonego-Jarry 5-4, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: il cileno serve per rimanere nel set

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 A metà rete il rovescio incrociato del. 15-15perde il controllo del rovescio in uscita dal servizio. 15-0 Prima esterna vincente del sudamericano. 5-4 Game. Decolla la risposta di dritto di, che dopo il cambio di campo servirà per restare nel set. 40-15 Servizio esterno vincente dell’azzurro. 30-15 Bravissimo Lorenzo, che prima si difende, poi cambia marcia con il dritto inside out. 15-15 Scappa via il rovescio in controbalzo del piemontese. 15-0 E’ lunga la risposta di dritto del. 4-4 Game. A metà rete il rovescio in back dell’azzurro, che torna ora alla battuta. 40-15 Secondo ACE del sudamericano. 30-15 Disastroso smash a rimbalzo di. 30-0 Prima esterna vincente del. 15-0 Peccato. Lorenzo entra nello scambio ma spedisce out il rovescio incrociato. 4-3 Game