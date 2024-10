Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: in corso la partita che precede l’azzurro

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.13 Kecmanovic conquista il primo set per 6 giochi a 4. Ricordiamo che al termine di quest’incontro scenderanno in campo Fabioed Alexander. 15.20 Non sarà Davidovich Fokina ad affrontare Baez. È notizia degli ultimi minuti il ritiro dello spagnolo e l’ingresso come lucky loser di Miomir Kecmanovic. La sfida tra l’argentino ed il belga inizierà a momenti sul campo 1. 14.59 Thomas Martin Etcheverry batte Zhizhen Zhang 6-3, 7-6. A breve inizierà, sul campo 1 di, la sfida tra Sebastian Baez e Alejandro Davidovich Fokina, incontro che. 13.12 È terminato il primo incontro di giornata sul campo 1: Jordan Thompson ha avuto la meglio di Pedro Martinez con un doppio 6-4. La sfida traè la quarta in programma. 13.