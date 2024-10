Oasport.it - LIVE Fognini-Bublik, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: in arrivo i fuochi d’artificio

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Fabioed Alexander, partita valevole per il primo turno del Master 1000 di. Il torneono si apre con icon un match scoppiettante tra due dei giocatori più imprevedibili del circuito., numero 79 del ranking ATP prima di questa settimana, ha iniziato il torneo dalle qualificazioni. Nel tabellone cadetto il ligure ha esordito contro l’ungherese Fabian Marozsan (6-3, 6-2). Nel turno decisivo l’italiano ha avuto la meglio di Arthur Cazaux in una maratona trionfando per 7-6, 4-6, 6-2 in 2 ore e 28 minuti. Tanti punti interrogativi accompagnanoall’inizio di questo torneo. Il kazako è reduce dal ritiro nel primo turno dell’ATP 500 di Basilea sul punteggio di 6-3, 4-6, 0-4.