Oasport.it - LIVE Darderi-Griekspoor 3-6, 1-2, ATP Parigi-Bercy 2024 in DIRETTA: azzurro indietro di un break anche nel 2° set

(Di lunedì 28 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Lascia la palla, pensando fosse out il dritto di. E’ buono,. Seconda 40-A Non trova nuovamente il dritto in uscita dal servizio, campo veloce e colpi veloci di. 40-40 Per fortuna non risponde di rovescio l’olandese sulla seconda. 40-A Gratuito in rete di dritto. Palla. 40-40 Largo l’inside in di. 40-30 Si ferma sul nastro la risposta di. 30-30 ACE (3°)! 15-30 Gratuito di rovescio. 15-15 Lungo il dritto dell’. Messo sotto pressione dalla pesantezza dei colpi di. 15-0 Prima vincente di Luciano! 1-1 Prima vincente. 40-30 Ace (12°). 30-30 Doppio fallo (5°)!! 30-15 Risponde alla grande di dritto, poi l’attacco non è incisivo epassa di rovescio incrociato. 15-15 Forza ancora la seconda, stavolta fa punto.