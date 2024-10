LIVE – Darderi-Griekspoor 2-4, Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 28 ottobre 2024) La DIRETTA testuale LIVE del match tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor, primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Il tennista azzurro continua a prediligere altri superfici, ma la scorsa settimana a Vienna ha fatto vedere cose positive e potrà senz’altro giocarsela. Partirà però sfavorito contro l’olandese Griekspoor, che si trova maggiormente a suo agio in queste condizioni di gioco ed è reduce da una prestigiosa semifinale a Stoccolma. Griekspoor ha anche vinto l’unico precedente, quest’anno sulla terra di Parigi. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori si affronteranno nella giornata di lunedì 28 ottobre come primo match dalle 11:00. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Latestualedel match tra Lucianoe Tallon, primo turno deldi. Il tennista azzurro continua a prediligere altri superfici, ma la scorsa settimana a Vienna ha fatto vedere cose positive e potrà senz’altro giocarsela. Partirà però sfavorito contro l’olandese, che si trova maggiormente a suo agio in queste condizioni di gioco ed è reduce da una prestigiosa semifinale a Stoccolma.ha anche vinto l’unico precedente, quest’anno sulla terra di. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori si affronteranno nella giornata di lunedì 28 ottobre come primo match dalle 11:00.

LIVE – Darderi-Griekspoor 2-4, Masters 1000 Parigi-Bercy 2024: RISULTATO in DIRETTA

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 In rete la difesa di rovescio dell’azzurro, che si offre subito al rivale. 15-40 Risponde in modo vincente Griekspoor di dritto. Palle break, due. 15-30 Servizio vincente! 0-30 Errore di dritto in ... (Oasport.it)

La diretta testuale live del match tra Luciano Darderi e Tallon Griekspoor, primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. Il tennista azzurro continua a prediligere altri superfici, ma la scorsa settimana a Vienna ha fatto vedere cose positive ... (Sportface.it)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno del Masters1000 di Parigi-Bercy ... (oasport.it)

CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DE MINAUR (dalle 18.00) Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il torneo positivo di Luciano Darderi, che ha tenuto testa un parziale a un top ... (informazione.it)

Sinner torna a Parigi dove un anno fa si ritirò a causa dei ritmi di gioco insostenibili. Ecco come seguirlo in diretta, match dopo match ... (gqitalia.it)