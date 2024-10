Liguriaprima proiezione | Bucci al 498%

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 16.35 Secondo la primadel consorzio Opinio Italia per la Rai, in Liguria è in testa il candidato del Centrodestra Marcocon il 49,8% delle preferenze ottenute. Il candidato del Centrosinistra Andrea Orlando lo segue con il 46,5%. Molto distanziato Nicola Morra, allo 0,9%.