Liguriaexit poll | BucciC destraavanti

(Di lunedì 28 ottobre 2024) 15.28 L'attuale sindaco di Genova Marco Bucci, il candidato del Centrodestra, è in testa per la presidenza della Regione Liguria, con una forchetta delle preferenze ottenute tra il 47% e il 51%. Andrea Orlando, sostenuto dal Centrosinistra, segue con una forchetta compresa tra il 45,5% e il 49,5% delle preferenze. E' quanto emerge dagli exitdi Opinio Italia per Rai.