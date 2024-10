Liguria | seconda proiezione Opinio-Rai Bucci 495% Orlando 47%

Liguria: seconda proiezione Opinio-Rai, Bucci 49,5%, Orlando 47% (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ott. (LaPresse) – La seconda proiezione Opinio-Rai per le elezioni regionali in Liguria, vede Marco Bucci, sindaco di Genova e candidato del centrodestra, al 49,5%. Andrea Orlando, candidato del centrosinistra, è al 47%. Lapresse.it - Liguria: seconda proiezione Opinio-Rai, Bucci 49,5%, Orlando 47% Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ott. (LaPresse) – La-Rai per le elezioni regionali in, vede Marco, sindaco di Genova e candidato del centrodestra, al 49,5%. Andrea, candidato del centrosinistra, è al 47%.

Liguria: seconda proiezione Opinio-Rai, Bucci 49,5%, Orlando 47%

