Casertanews.it - L'Eurodeputato Della Valle e i 100 giorni del suo mandato europeo

Leggi tutta la notizia su Casertanews.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Il prossimo mercoledì 31 ottobre, alle 18, presso la Sala “Enoteca Provinciale” in Via Cesare Battisti a Caserta, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Venti di Pace - In tempi di guerra torniamo a parlare di pace e degli strumenti per perseguirla”.L’evento vedrà protagonista