Oasport.it - Lando Norris: “Verstappen? Non è un modo pulito di guidare. Dobbiamo continuare a spingere”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ha ottenuto la seconda posizione in occasione del GP del Messico, ventesima tappa del Mondiale F1 2024. Un risultato importante per il britannico che all’Autodromo Hermanos Rodriguez si è avvicinato a Max, adesso distante 47 lunghezze nella classifica generale. Il pilota in forza alla McLaren ha dovuto cedere il passo solo al dominatore Carlos Sainz, beffando Charles Leclerc (poi terzo) al sessantaduesimo giro a causa di un errore del monegasco. Una volta arrivato al parco chiuso, il nativo di Bristol ha commentato la propria prestazione. “È stata dura – ha detto– i primi giri ho cercato di restare in gara e di evitare incidenti, ma Carlos ha guidato davvero bene; complimenti alla Ferrari, erano veloci. Io ho fatto del mio meglio. Voglio ringraziare tutti i fan che mi hanno sostenuto in questo weekend”.