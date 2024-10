Agi.it - La Russa e il figlio Geronimo tra gli spiati. "Chi ha ordinato il dossieraggio"

(Di lunedì 28 ottobre 2024) AGI - "Ma non potevano chiamarmi se volevano sapere qualcosa? Tutti sanno che rispondo sempre! Non ho niente da nascondere, cosa hanno da spiare?". Il presidente del Senato Ignazio Lain un colloquio con il Corriere della Sera commenta il caso diemerso in questi giorni. La, che è stato una delle vittime di questo, si dice "stupito più che allarmato, dalle notizie di una azione dinei miei riguardi", ma anche "disgustato dal fatto che ancora una volta i miei figli,e Leonardo, debbano pagare la 'colpa' di chiamarsi Lase risulterà confermato che anche loro sono stati". "Ora l'unica cosa che mi premerebbe sapere è chi possa aver commissionato ilcontro la mia famiglia". Quanto ad Enrico Pazzali, "Mai avrei immaginato che potesse fare una cosa del genere.